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Ехавшие на скутере подростки пострадали в ДТП в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
20 Июня 2023, 22:42
Ехавшие на скутере подростки пострадали в ДТП в Акмолинской области Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В ДТП, произошедшем в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области, пострадали два подростка, ехавшие на скутере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 17 июня. В этот день в 22.51 в полицию поступило телефонное сообщение, что по улице Нурлы Жол в городе Щучинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 23-летний водитель автомашины марки «Toyota», совершая маневр поворота налево, допустил столкновение со скутером под управлением 17-летнего жителя города Щучинска. По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - отметили в ведомстве.

В центральную районную больницу были доставлены несовершеннолетние водитель и пассажир скутера. У 17-летнего водителя диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости, перелом верхней челюстной пазухи, периорбитальная гематома слева», а у 17-летнего пассажира – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава». Назначена экспертиза.

«Акмолинские полицейские просят родителей не забывать, что дорога не делит людей на взрослых и детей. Подросток, выезжающий на трассу, автоматически становится полноправным участником движения. Собираясь приобрести подобную технику для ребенка, подумайте: вы покупаете не игрушку! Последствия травм в дорожно-транспортном происшествии остаются на всю жизнь, если эта жизнь не потеряна в результате беспечности детей и родителей», - обратились полицейские к жителям региона.


Акмолинская область   ДТП   МВД РК   Дети  
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