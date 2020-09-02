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Egov поделится биометрическим идентификатором с бизнесом

2 Сентября 2020 11:16
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Egov поделится биометрическим идентификатором с бизнесом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр и и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о работе над упрощением получения госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нами реализуется регистрация пользователей на Egov в один шаг. Это позволит гражданину подписать любую услугу, пройдя биометрическую идентификацию. В результате чего, больше людей смогут пользоваться услугами Egov», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

Egov также поделится биометрическим идентификатором с бизнесом.

«Биометрический инструмент будет предоставлен бизнесу для развития онлайн-коммерческих сервисов. После того, как гражданин стал пользователем, он сможет наравне с бумажными документами пользоваться сервисами цифровых документов», - отметил первый вице-министр.

«До конца года планируется выведение водительского удостоверения, техпаспорта автомобиля, паспорта гражданина, диплома о высшем образовании, студенческого билета, страхового полиса и так далее, а также отменим порядка 30 наиболее востребованных справок. Подтверждение подлинности будет обеспечено считыванием QR-кода», - заключил Б.Мусин.


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#Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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