Egov поделится биометрическим идентификатором с бизнесом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр и и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о работе над упрощением получения госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами реализуется регистрация пользователей на Egov в один шаг. Это позволит гражданину подписать любую услугу, пройдя биометрическую идентификацию. В результате чего, больше людей смогут пользоваться услугами Egov», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

Egov также поделится биометрическим идентификатором с бизнесом.

«Биометрический инструмент будет предоставлен бизнесу для развития онлайн-коммерческих сервисов. После того, как гражданин стал пользователем, он сможет наравне с бумажными документами пользоваться сервисами цифровых документов», - отметил первый вице-министр.

«До конца года планируется выведение водительского удостоверения, техпаспорта автомобиля, паспорта гражданина, диплома о высшем образовании, студенческого билета, страхового полиса и так далее, а также отменим порядка 30 наиболее востребованных справок. Подтверждение подлинности будет обеспечено считыванием QR-кода», - заключил Б.Мусин.