17:04, 05 Апрель 2021 | GMT +6
eGov mobile: записаться на вакцинацию казахстанцы смогут в мобильном приложении
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане, желающие получить вакцину, смогут встать в очередь через платформу eGov mobile. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам министра, такая система сначала будет запускаться в пилотном режиме.
«На вакцинацию предварительно можно записаться через приложение eGov mobile. Все технические проблемы решены. Сейчас, после получения согласия со стороны Министерства здравоохранения РК, в нескольких городах запустим в пилотном режиме.
Ранее министр обратился к казахстанцам с просьбой все обращения оформлять официально в адрес Министерства или напрямую в Комитет телекоммуникаций.