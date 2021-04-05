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    17:04, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    eGov mobile: записаться на вакцинацию казахстанцы смогут в мобильном приложении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане, желающие получить вакцину, смогут встать в очередь через платформу eGov mobile. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра, такая система сначала будет запускаться в пилотном режиме.

    «На вакцинацию предварительно можно записаться через приложение eGov mobile. Все технические проблемы решены. Сейчас, после получения согласия со стороны Министерства здравоохранения РК, в нескольких городах запустим в пилотном режиме.

    Ранее министр обратился к казахстанцам с просьбой все обращения оформлять официально в адрес Министерства или напрямую в Комитет телекоммуникаций.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Цифровой Казахстан Общество
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