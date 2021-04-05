eGov mobile: записаться на вакцинацию казахстанцы смогут в мобильном приложении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане, желающие получить вакцину, смогут встать в очередь через платформу eGov mobile. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, такая система сначала будет запускаться в пилотном режиме.

«На вакцинацию предварительно можно записаться через приложение eGov mobile. Все технические проблемы решены. Сейчас, после получения согласия со стороны Министерства здравоохранения РК, в нескольких городах запустим в пилотном режиме.

Ранее министр обратился к казахстанцам с просьбой все обращения оформлять официально в адрес Министерства или напрямую в Комитет телекоммуникаций.