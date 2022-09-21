21 Сентября 2022, 15:00

Его творчество трогает наши сердца и души - норвежский фан-клуб Димаша

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 23 сентября, состоится одно из самых ожидаемых событий года для всех любителей музыки. На центральном стадионе Алматы всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген представит новое шоу «STRANGER». Музыкальное событие планирует посетить не только казахстанская публика, но и фанаты со всего мира. Сообщалось, что в страну уже прибыли норвежские фанаты с двухнедельным туром. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с лидером фан-клуба Анеттой Слетмоен, норвежским журналистом Сив Лакоу и основательницей фан-клуба «Dimash» в Норвегии Линн Вестби.

Фанаты Димаша впервые приехали в Казахстан. Их удивила живописная природа страны, гостеприимный и дружелюбный народ. Они сейчас находятся в Алматы. Гости уже успели восхититься алматинскими горами, Чарынским каньоном и свежим горным воздухом.

«Я приехала в Казахстан, чтобы посетить концерт Димаша «STRANGER». После поездки напишу статью о впечатлении зрителей, о творчестве певца. Я также работаю над проектом популяризации Димаша в Норвегии. Это мой первый визит в Казахстан. Я очень впечатлена гостеприимством и добротой казахстанцев. Пейзаж города Алматы потрясающий. С моего окна открывается фантастический вид на горы», - сказала журналист Сив Лакоу.

Раньше она ассоциировала Казахстан с номадами, степью, лошадьми. Однако с 2017 года Сив Лакоу ассоциирует Казахстан с Димашем.

«Думаю, он прекрасно поет, у него прекрасный голос. Димаш - умный, образованный артист, который поет во всех музыкальных жанрах. Своим голосом и действиями он показывает важность процветания мира и взаимопонимания. Люблю все песни Димаша, однако не перестану слушать песню «Любовь, похожая на сон», - отметила журналист.

Основательница фан-клуба «Dimash» в Норвегии Линн Вестби также приехала посетить концерт Димаша Кудайбергена и узнать больше о казахской культуре.

«В творчестве Димаша мне нравится разнообразие жанров, его трудолюбие и страсть к музыке. Он очень предан своим поклонникам и делает все возможное, чтобы им все понравилось. Мне очень нравятся его оперные и казахские песни», - призналась Линн Вестби.

В ходе беседы она упомянула имя еще одного великого казахстанца – лыжника Владимира Смирнова.

«С детства мы слышали о лыжнике Владимире Смирнове. В 90-е годы он был очень популярен в Норвегии, соревновался с нашими лучшими норвежскими лыжниками. Возможно, в Норвегии пока мало знают о творчестве Димаша. Однако, как одна из основательниц норвежского фан-клуба Димаша Кудайбергена, одна из наших главных целей - продвигать его творчество в нашей стране. Конечно же, мы очень надеемся, что когда-нибудь он даст концерт в Норвегии», - сказала основательница фан-клуба.

Лидер фан-клуба Анет Слеттмоен отметила, что Димаш стал причиной интереса к богатой казахской культуре и истории. Поэтому она надеется, что двухнедельный тур будет продуктивным, захватывающим и интересным.

«Он уникальный артист. Его творчество трогает наши сердца и души. Раньше мне было знакомо имя легендарного лыжника Владимира Смирнова. Он был соперником норвежского лыжника Бьорна Дейли. У нас много планов. Многие из них, конечно, связаны с Димашем. Мы посетим его родной город Актобе, разные локации, где проходили съемки его музыкальных клипов. Следующей остановкой станет Астана. Мы хотим посетить столичные достопримечательности: монумент «Байтерек», мечеть «Хазрет Султан», павильон «Нур Алем». Кроме того, примем участие в различных мероприятиях вместе с другими близкими Димаша и фанклубами со всего мира», - поделилась Анет Слеттмоен.