Его Превосходительство Министр хаджа и умры Саудовской Аравии посетит Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Его Превосходительство Министр хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия завтра, в понедельник, посетит Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан.

Его Превосходительство Министр хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия д-р Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа начнет свой визит в Республику Казахстан завтра, в понедельник, для обсуждения путей плодотворного сотрудничества между двумя сторонами для облегчения процедур прибытия паломников, совершающих умру, и их совершения религиозных обрядов в максимально комфортных и спокойных условиях, повышая качество предоставляемых им услуг и обогащая их религиозный и культурный опыт, и в целях достижения целей саудовской программы «Видения Королевства 2030».

Визит является продолжением усилий, прилагаемых всеми государственными учреждениями, работающими в рамках системы умры, для повышения качества услуг, предоставляемых в рамках передовых электронных порталов «Масар», чтобы разнообразить опции и решения, предлагаемые паломникам через электронные платформы, и для предоставления возможности паломников и посетителей перемещаться между городами Королевства для ознакомления о культурном разнообразии во время пребывания в Королевстве.

В ходе визита состоится ряд официальных встреч между Министром и высокопоставленными должностными лицами Казахстана для обсуждения организационных вопросов и информирования их о подготовке к служению паломникам и посететелей из Республики Казахстан, а также содействия в облегчения процедур их прибытия для совершения умры и туристических поездок. Также ряд технических и процедурных вопросов будут обсуждаться между специалистами с обеих сторон с целью достижения взаимопонимания о наилучших способах облегчения обслуживания и повышения осведомленности о процедурных вопросах в рамках усилий Министерства по обслуживанию гостей Дома Аллаха.









Фото: saudi-arabia-ru