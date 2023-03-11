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Египетская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Марта 2023, 10:31
Египетская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запуск рейсов планируется начать с 13 марта с частотой 2 рейса в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Египта проработал вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов египетской авиакомпанией «Air Cairo» в Казахстан.

«Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Астана – Шарм-эль-Шейх с 13 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) и Алматы – Шарм-эль-Шейх с 14 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (вторник и суббота) на воздушных судах типа А-320», - сообщили в ведомстве.

Как отметили в комитете, открытие авиасообщения между Казахстаном и Египтом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Ранее прямой авиарейс запустили между Казахстаном и Оманом.

Фото: commons.wikimedia.org


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