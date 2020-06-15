Египет открывает авиасообщение, несмотря на рост числа случаев коронавируса

КАИР. КАЗИНФОРМ - Египет планирует открыть все аэропорты для регулярных международных рейсов 1 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил министр гражданской авиации Мухаммед Манар Инаба. По его словам, с начала июля работа аэропортов будет возобновляться постепенно, после того, как регулярные коммерческие рейсы были приостановлены в марте из-за вспышки коронавируса.

Министр подчеркнул, что международный туризм будет ограничен курортами в трех прибрежных провинциях – Южный Минай (курорты Шарм-эш-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алям) и Матрух на Средиземном море.

Инаба и министр туризма страны Халед аль-Анани, участвовавшие в пресс-конференции, рассказали о мерах, которые должны быть приняты в самолетах, в аэропортах и гостиницах, чтобы помочь обеспечить здоровье и безопасность иностранных туристов.

Они также обратили особое внимание на то, что путешественники из стран с высокими показателями коронавирусной инфекции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны пройти тестирование до приезда в Египет.

Пандемия нанесла сокрушительный удар по туристической индустрии Египта, на которую, по словам правительства, приходится 5% от общего объема производства. По мнению же аналитиков, на туристический сектор Египта приходится до 15% рабочих мест и инвестиций, косвенно связанных с отраслью.

Внутренние рейсы продолжались во время пандемии в Египте, и правительство разрешило гостиницам работать с 50% пропускной способностью с 1 июня.

В Египте с населением около 100 миллионов человек зарегистрировано 44 598 случаев коронавируса и 1 575 смертей от нового вируса. Это число ниже, чем во многих европейских странах, но количество случаев заболевания возросло за последние три недели.

В воскресенье министерство здравоохранения сообщило о более чем 1 600 новых случаях заболевания – это новый рекорд количества случаев коронавируса за один день в Египте. Помимо этого, за один день новый вирус унес жизни 91 человека.