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Египет намерен увеличить ежегодный приток туристов на 25-30%

Автор:  
Рустем Кожыбаев
28 Сентября 2022, 21:20
Египет намерен увеличить ежегодный приток туристов на 25-30%

КАИР. КАЗИНФОРМ – Министерство туризма Египта планирует улучшить качество туризма для иностранных гостей, а также требования к услугам в отелях, торговых центрах, аэропортах и такси, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Во вторник министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса заявил, что Египет стремится ежегодно увеличивать число иностранных туристов на 25-30 процентов для увеличения доходов страны.

Определенные надежды возлагаются на рост числа китайских гостей для развития туристической индустрии Египта.

Ахмед Исса добавил, что его министерство будет координировать свои действия с министерством авиации, чтобы увеличить количество самолетов и пропускную способность аэропортов.

Министр также сообщил, что его ведомство очень усердно работает с частным сектором, чтобы убедиться, что у них есть соответствующие планы, необходимые товары и услуги для иностранных туристов.

Заявление чиновника прозвучало во время вечерней церемонии, состоявшейся в Египетском музее на площади Тахрир по случаю ежегодного Всемирного дня туризма 27 сентября, который в этом году совпадает с 200-летием создания области египтологии и расшифровки древних иероглифов.


Фото: News CN

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