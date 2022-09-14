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Египет и Катар стали партнерами по диалогу ШОС

Автор:  
Мадибек Джанибеков
14 Сентября 2022, 14:57
Египет и Катар стали партнерами по диалогу ШОС

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкенте состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Документы подписали Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Арабской Республики Египет Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Государства Катар Султан бин Саад аль-Мурейхи.

Меморандумы предусматривают сотрудничество между ШОС и вышеуказанными странами в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, туризма и др.

Статус государства-партнера дает право принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, по приглашению государств-членов Организации. Меморандумы вступают в силу с даты их подписания.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.

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