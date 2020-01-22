Егерская служба вовремя ликвидировала зверя - Комитет лесного хозяйства о появлении волка в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет прокомментировал появление видео с волками в казахстанских населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что волк появился в Аксу, это было. Но егерская служба вовремя ликвидировала зверя», - сказал Сакен Дилдахмет в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Что касается еще одного видео, на котором стая волков убивает собак в деревне, по словам спикера, это вряд ли происходило в Казахстане.

«То, что волки нападали на собак, не является гарантией того, что это происходило у нас. Это могло быть в России либо в другом месте. Это видео фактически точно снято не у нас. Потому что это видео я видел и в российских пабликах», - отметил представитель комитета.

По его словам, волк является регулируемым видом животных.

«Это не охотничий вид. Ежегодно выдается лимит, мы уже об этом сообщали. Если будут нападения на домашний скот либо на местное население, жители должны обратиться в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства либо в акимат. В прошлом году было зафиксировано два факта нападения на скот, были факты и в этом году. Но такое было и 50 лет назад. Такое происходит и в других странах», - подчеркнул С. Дилдахмет.

Он также рассказал о возможных причинах нападений.

«В основном те, кто держит скот в степи (на фермах), укрепляют сараи очень хорошо. Но бывают случаи, когда сараи укреплены очень слабо, через низкую калитку запрыгнет и собака. Есть и такие факты, когда местные жители сами охотятся на волков, убивают их, самок, щенят. Волки – животные мстительные, это также может быть одной из причин нападений», - заключил С. Дилдахмет.

Напомним, в мессенджерах стали распространяться видео с появлением волков в населенных пунктах. На одном из них волк пробегает по двору одного из районов в Аксу Павлодарской области. На другом - стая волков буквально разрывает на части двух собак возле домов. В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в совхозе Коскол, в селе Иртышск.