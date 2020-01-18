Новости
Егерь застрелил забежавшего в павлодарское село волка
18 Января 2020 16:36
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Зверя, который пришёл в жилую зону, застрелил егерь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеУбийцу егеря искали на земле и с воздуха - МВД РК
«Волк был отстрелен в посёлке Аксу, в населённом пункте, в жилой зоне, мной. Я старший егерь облохотобщества Каирбаев Самат Матешевич», - произнёс мужчина на любительской видеозаписи, попавшей в интернет.На кадрах любительской записи у ног мужчины, представившегося старшим егерем облохотобщества, лежал крупный волк со следами крови на шкуре. Рядом с егерем также стояли полицейские.
«Волк был отстрелен в населённом пункте. Составлен акт и отправлен в инспекцию», - подчеркнул С. Каирбаев.
На другой видеозаписи очевидец снял ещё живого волка, бродившего по населённому пункту, среди людей.
Фото и видео очевидцев.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Видео,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Оставившая на теплотрассе ребенка женщина помещена в больницу
- Мастер-план «Нур-Султан – комфортный город» обсужден с общественностью и бизнес-сообществом
- Электрообогреватель и ссора супругов привели к трагедии в ВКО
- Появилось видео задержания экс-акима Алатауского района Алматы
- 13 участков республиканских трасс остаются закрытыми в Казахстане
- Снежный коллапс в ВКО: эвакуировано свыше 200 человек и 150 авто
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047