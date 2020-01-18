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Егерь застрелил забежавшего в павлодарское село волка

18 Января 2020 16:36
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Егерь застрелил забежавшего в павлодарское село волка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Зверя, который пришёл в жилую зону, застрелил егерь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Волк был отстрелен в посёлке Аксу, в населённом пункте, в жилой зоне, мной. Я старший егерь облохотобщества Каирбаев Самат Матешевич», - произнёс мужчина на любительской видеозаписи, попавшей в интернет.

На кадрах любительской записи у ног мужчины, представившегося старшим егерем облохотобщества, лежал крупный волк со следами крови на шкуре. Рядом с егерем также стояли полицейские.
«Волк был отстрелен в населённом пункте. Составлен акт и отправлен в инспекцию», - подчеркнул С. Каирбаев.
На другой видеозаписи очевидец снял ещё живого волка, бродившего по населённому пункту, среди людей.




Фото и видео очевидцев.
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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Видео,
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Автор:

Антон Гагарин

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