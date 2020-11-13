Егерь незаконно охотился в жамбылском заповеднике
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За незаконную охоту в Жамбылской области задержан егерь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, сотрудники природоохранной полиции Рыскуловского РОП и Акыртобинского коммунального госучреждения природных ресурсов и регулирования природопользования проводили профилактическое рейдовое мероприятие, в ходе которого близ села Кокшура по подозрению в незаконной охоте в Умбетшинском заповеднике была остановлена автомашина УАЗ.
«В машине находились двое мужчин. В ходе осмотра в салоне автомашины обнаружено четыре туши фазана и туша дикой куропатки, а также незарегистрированное гладкоствольное оружие», - пояснили в ведомстве.
Задержанными оказались егерь Умбетшинского заповедника и его водитель.
По данному факту составлено два протокола - по статье 382 «Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты» КоАП РК и по статье 482 КоАП РК «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».
Задержанным грозит штраф 70 МРП, или же лишение права охоты на срок до двух лет, с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения.
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