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    14:31, 04 Май 2021 | GMT +6

    «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» объединены

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершился процесс объединения двух республиканских изданий «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правды». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

    «Сегодня произошло еще одно важное событие в сфере информации. Объединены два главных республиканских издания «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», и создано самостоятельное акционерное общество «Егемен Қазақстан». На должность его председателя я назначила известного в нашей стране деятеля Дархана Қуандықұлы Қыдырәлі», - написала Аида Балаева.

    Министр продолжила, что созданные один за другим в начале прошлого века газеты со 100-летней историей достойно выполнили возложенные на них задачи по информированию населения.

    «Однако, сегодня в век бурного развития информационных технологий, традиционные СМИ должны меняться и обновляться в связи с требованиями времени. Поэтому, считаю, принятое по постановлению Правительства решение, еще одним важным шагов в процессе развития отечественных СМИ», - добавила Аида Балаева.



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