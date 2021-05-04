«Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» объединены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершился процесс объединения двух республиканских изданий «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правды». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«Сегодня произошло еще одно важное событие в сфере информации. Объединены два главных республиканских издания «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», и создано самостоятельное акционерное общество «Егемен Қазақстан». На должность его председателя я назначила известного в нашей стране деятеля Дархана Қуандықұлы Қыдырәлі», - написала Аида Балаева.

Министр продолжила, что созданные один за другим в начале прошлого века газеты со 100-летней историей достойно выполнили возложенные на них задачи по информированию населения.

«Однако, сегодня в век бурного развития информационных технологий, традиционные СМИ должны меняться и обновляться в связи с требованиями времени. Поэтому, считаю, принятое по постановлению Правительства решение, еще одним важным шагов в процессе развития отечественных СМИ», - добавила Аида Балаева.



