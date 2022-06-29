Эффективные точки взаимодействия стран ЦА обсуждили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Нур-Султане проходит международная конференция «Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы», организованная КИСИ - Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Института.

Повестка конференции посвящена актуальным вопросам дальнейшего развития кооперации стран, в том числе определению эффективных точек соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, а также выработки общего подхода к решению глобальных вызовов.

Директор КИСИ при Президенте РК Е. Тукумов отметил необходимость усиления кооперации стран Центральной Азии по конкретным вопросам.

«За 30 лет независимости между нашими странами сформировалась атмосфера доверия и взаимоуважения, которая строится на готовности сообща решать общие вопросы и находить новые пути партнерства. Первостепенную актуальность для стран Центральной Азии представляют геополитические и геоэкономические вызовы. Безотлагательную значимость имеют угрозы и вызовы международного терроризма, вопросы миграционной и продовольственной безопасности», - сказал он.

Директор Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Р. Асизбаев в своем выступлении подчеркнул важность центральноазиатского сотрудничества в решении непосредственных угроз.

«Сегодня в общей повестке дня стран Центральной Азии вопрос обеспечения собственной безопасности становится вопросом номер один. Также для всех стран региона весьма актуальными являются вопросы обеспечения продовольственной безопасности, которые мы можем решить только совместными усилиями. Кроме того, перед странами ЦА очень остро стоит вопрос диверсификации транзитных путей. Вместе с тем, особую угрозу представляет возможное введение вторичных санкций в отношении стран ЦА, что может привести к экономическому кризису», - отметил эксперт.

В свою очередь, директор Международного института Центральной Азии А. Насиров отметил актуальность расширения сферы взаимодействия.

«Крайне важно продвигать новые сферы сотрудничества, особенно с учётом ускоренной цифровизации экономики и приоритета «зелёного роста». Необходимо уделить внимание развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Мы все испытываем затруднения, связанные с отсутствием прямого выхода к мировому океану. Именно поэтому крайне важно устранять барьеры, предоставлять на взаимной основе льготы и преференции», - подчеркнул он.

Заместитель директора института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Б. Усманов также акцентировал внимание на расширение экономического сотрудничества.

«Используя конкурентные преимущества наших экономик, их взаимодополняемость, необходимо также всесторонне развивать проекты промышленной кооперации, которые являются драйверами экономического роста. В этих целях предлагаем продолжить практику развития международных и региональных торгово-логистических и индустриальных проектов», - сказал Б. Усманов.