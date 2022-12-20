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Эффективные методы поиска новых месторождений планируют разработать в РК

20 Декабря 2022, 11:47
Эффективные методы поиска новых месторождений планируют разработать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поделился планами по совершенствованию процесса поиска новых месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения эффективности геологического изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы будет осуществлен переход по картированию с масштаба 1:200000 до 1:50000», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, будет проведена интеграция с научными и научно-образовательными организациями при государственном геологическом изучении недр, в рамках которой будет подготовлена теоретическая основа развития геологической отрасли.

«Будут обеспечены научно-методическими рекомендациями и разработаны эффективные методы поисков месторождений полезных ископаемых. Это позволит выявить перспективные участки полезных ископаемых, активизировать деятельность геологоразведочных компаний на рынке РК и обеспечить трансферт инновационных и передовых технологий в геологоразведке», - добавил министр.


Фото: www.abc.net.au

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