Эффективные методы поиска новых месторождений планируют разработать в РК

20 Декабря 2022, 11:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поделился планами по совершенствованию процесса поиска новых месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения эффективности геологического изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы будет осуществлен переход по картированию с масштаба 1:200000 до 1:50000», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, будет проведена интеграция с научными и научно-образовательными организациями при государственном геологическом изучении недр, в рамках которой будет подготовлена теоретическая основа развития геологической отрасли.

«Будут обеспечены научно-методическими рекомендациями и разработаны эффективные методы поисков месторождений полезных ископаемых. Это позволит выявить перспективные участки полезных ископаемых, активизировать деятельность геологоразведочных компаний на рынке РК и обеспечить трансферт инновационных и передовых технологий в геологоразведке», - добавил министр.

Фото: www.abc.net.au