Эффективны ли существующие вакцины против новых мутировавших видов коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова эффективность существующих вакцин к новым мутировавшим видам коронавируса. Об этом своим мнением поделилась доктор медицины Ботагоз Каукенова в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они не настолько сильно мутировали, чтобы их можно было назвать отдельным штаммом и уже беспокоиться из-за этого. То есть, они отличаются от оригинального вируса, но чтобы так сильно, чтобы это была там отдельная болезнь какая-то, или для этого отдельная вакцина нужна была – такого нет», - сказала Ботагоз Каукенова.

Эксперт добавила, что для перестраховки, ученые во всем мире перепроверяют свои вакцины на мутировавших видах КВИ.

«И пока у нас есть новости, что они работают», - подчеркнула Ботагоз Каукенова.

Ранее она рассказала, чем отличаются казахстанская и китайская вакцины против COVID-19.

«Вакцины практически одинаковы, это инактивированные вакцины. Они содержат убитый штамм вируса SARS-CoV-2, одинаковы по составу, по наличию адъювантов, по наличию самого активного вещества. Единственная разница лишь только, допустим, срок хранения казахстанской вакцины – 6 месяцев, китайской вакцины – 12 месяцев», - сказала доктор медицинских наук Ляззат Ералиева, отвечая на вопросы.