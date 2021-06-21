Эффективность заявляемых расходов впервые представят госорганы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе по совершенствованию межбюджетных отношений между госорганами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При формировании проекта республиканского бюджета на 2022–2024 годы государственные органы впервые будут представлять расчеты по экономической отдаче от заявляемых расходов, направляемых на бюджетные субсидии и инвестиционные проекты. Относительно вопроса совершенствования межбюджетных отношений хотелось бы отметить следующее: действующая методика применения неизменных трансфертов общего характера на три года присуща для унитарных государств», – сказал Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат парламента.

По его словам, это позволяет регионам самим использовать дополнительно получаемые доходы.

«Например, за 2017–2019 годы местные бюджеты были перевыполнены почти на 1 трлн тенге, которые остались в регионах. С прошлого года в базу расходов местных бюджетов были переданы КПН от МСБ для повышения их самостоятельности. В 2020 году план по КПН от МСБ был перевыполнен на 25%. За 5 месяцев текущего года также наблюдается перевыполнение собственных доходов местных бюджетов на 29%, или 367 млрд тенге», – отметил министр.

«В 2021 году будет разработана новая методика расчетов трансфертов общего характера, в которой учтут все фактически сложившиеся расходы, в том числе текущее состояние инфраструктуры, дорог, ЖКХ и средства по содержанию вновь вводимых объектов. Кроме того, будут пересмотрены все показатели и коэффициенты», – заключил глава Минфина.