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    18:43, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Эффективность запрета на работу общественного транспорта прокомментировали в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала эффективность запрета на работу общественного транспорта в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласитесь со мной, что это во многом зависит от нас. Есть требования к общественному транспорту по наполняемости, есть требования к пассажирам общественного транспорта находиться в маске. Но не все мы выполняем эти требования», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

    К сожалению, по ее словам, ситуация на сегодня такова, что заболеваемость растет, летальность растет, перегрузка системы здравоохранения в данных регионах, к сожалению, увеличивается.

    «Эти ограничительные меры направлены на то, чтобы снять нагрузку на систему здравоохранения. Эффективность ограничительных мер уже доказана прошлым периодом ограничений», - заключила А. Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Общество Минздрав РК
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