Эффективность запрета на работу общественного транспорта прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала эффективность запрета на работу общественного транспорта в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласитесь со мной, что это во многом зависит от нас. Есть требования к общественному транспорту по наполняемости, есть требования к пассажирам общественного транспорта находиться в маске. Но не все мы выполняем эти требования», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

К сожалению, по ее словам, ситуация на сегодня такова, что заболеваемость растет, летальность растет, перегрузка системы здравоохранения в данных регионах, к сожалению, увеличивается.

«Эти ограничительные меры направлены на то, чтобы снять нагрузку на систему здравоохранения. Эффективность ограничительных мер уже доказана прошлым периодом ограничений», - заключила А. Есмагамбетова.