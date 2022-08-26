26 Августа 2022 15:12

Эффективность управленческой деятельности повышают в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошло совещание по обсуждению итогов реализации проекта разработки и внедрения военных регламентов, основанных на принципах эффективного менеджмента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект разработан по инициативе министра обороны в рамках мероприятий по реализации Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

Целью данного инновационного проекта является создание условий для повышения эффективности, гибкости и оперативности управленческой деятельности Министерства обороны, ее дебюрократизации, автоматизации процесса управления и усиления взаимодействия между структурными подразделениями ведомства.

Проект реализуется рабочей группой высокопрофессиональных офицеров с привлечением военных ученных.

На первом этапе проведен анализ задач и функций структурных подразделений военного ведомства с фрагментированием процессов управления. На втором этапе проведен глубокий аудит процессов и имеющихся военных регламентов.

В результате проведенной работы были выявлены процессы, которые нуждаются в структуризации, детализации и оптимизации. Реализация проекта позволит сократить документооборот на 20-30%, значительно ускорить процесс принятия решений и главное повысить эффективность и качество управленческой деятельности.

Отдельное внимание уделено вопросам снижения коррупционных рисков, воспитательной и идеологической работы, безопасности воинской службы, формированию лидерских способностей, государственно-патриотического сознания и профилактики отклоняющегося поведения.









Фото:gov.kz