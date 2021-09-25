Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма превышает 83% - центр Гамалеи

МОСКВА. ТАСС - Эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к дельта-штамму коронавируса, по разным данным, составляет от 83% до 94%. У вакцин Moderna и Pfizer она менее 50%, заявил в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Тот подход, который был использован в [вакцинах компаний] Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от дельта-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность, не по нашим данным, а по данным тех Минздравов, на территории которых используются данные вакцинные препараты, - от 40% до 50%. Тогда как эффективность «Спутника V» против дельта-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83% до 94%», - сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

Гинцбург также заявил, что шансы того, что дельта-штамм будет поражать детей, существуют, поэтому вакцины необходимы для всех категорий населения.

«Если речь идет о больших дозах заражения, что неудивительно в детском коллективе, если один ребенок заболевает, <…> то ничего удивительного нет, что такой агрессивный штамм, которым является COVID-19 в варианте «дельта», будет поражать и детское население. Поэтому создание и наличие собственной вакцины для всех возрастных групп, с моей точки зрения, это абсолютно понятно, безопасно и нужно», - сказал он.

Как отметил Гинцбург, россиянам нужно уделять больше внимания обсуждению вопросов вакцинации с детьми с самого раненного возраста. «Хорошо как можно скорее приучить маленького ребенка мыть руки и чистить зубы, также его с младенчества надо приучать вакцинироваться. Это определенный пробел взрослых. Пропагандистская работа в самом лучшем смысле этого слова, которая должна принести положительные плоды в плане защиты здоровья нашего населения», - заключил он.

«Спутник V» был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования («вакцинного коктейля»). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.