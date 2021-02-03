Эффективность российской вакцины «Спутник V» в испытаниях достигла 91,6%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна на 91,6%. Об этом говорится в предварительных исследованиях, опубликованных в международном научном журнале The Lancet, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник в британском медицинском научном журнале The Lancet опубликована статья группы российских врачей, которые сообщают предварительные результаты 3-й фазы клинических испытаний вакцины «Gam-Covid-Vac» (Спутник V).

Ученые сообщают, что гетерологичная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса Gam-COVID-Vac (Спутник V) показала хороший профиль безопасности и индуцировала сильные гуморальные и клеточные иммунные реакции у участников клинических испытаний.

«Мы провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 3-й фазы в 25 больницах и поликлиниках Москвы. Включили участников в возрасте не менее 18 лет с отрицательным ПЦР SARS-CoV-2 и тестами IgG и IgM, без инфекционных заболеваний и без других прививок. Участники были рандомизированы для получения вакцины либо плацебо со стратификацией по возрастным группам», - пишут российские ученые.

Вакцину вводили с интервалом в 21 сутки. В период с 7 сентября по 24 ноября 2020 года, 21 977 взрослых были поделены на группу вакцинации и группу плацебо. Из них 19 866 получили две дозы вакцины или плацебо и были включены в первичный анализ результатов.

На 21 сутки после введения первой дозы вакцины, 16 человек из 14964 участников в группе реально получивших вакцины и 62 человека из 4902 в группе плацебо получили положительный тест на наличие COVID-19. Таким образом, сообщается, что эффективность вакцины составила 91,6%.

«Наш промежуточный анализ показал эффективность, иммуногенность и хороший профиль переносимости у участников испытаний в возрасте 18 лет и старше», - говорит Инна Должикова, старший соавтор исследования, проведенного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.