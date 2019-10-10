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Эффективность реализации проекта «Интерактивная карта открытых бюджетов» рассмотрят в столице

10 Октября 2019 19:38
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Эффективность реализации проекта «Интерактивная карта открытых бюджетов» рассмотрят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Астана – Адалдық алаңы» в Центре поддержки института семьи «Жанұя» состоится круглый стол на тему «Эффективность реализации Проекта «Интерактивная карта открытых бюджетов», передает МИА «Казинформ».

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В мероприятии ожидается участие первых руководителей государственных органов, неправительственных организаций, членов Специальной мониторинговой группы, менеджеров Проекта «Астана – Адалдық алаңы» и городских служб по противодействию коррупции.

Модератором круглого стола выступит заместитель акима г. Нұр – Сұлтан, куратор проекта «Астана-адалдык аланы» Бактияр Макенович Макен.

Данная работа проводится в рамках реализации инициативы Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева, по открытости бюджетов и противодействия коррупции. Вовлечение всего общества в профилактику и противодействие коррупции является приоритетом работы Антикоррупционного ведомства. В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета, вовлечения населения к активному участию контролирования расходов государственных предприятии.

За отчетный период на интерактивную карту поступило более 500 тысяч обращений, которые в оперативном порядке отрабатываются управлениями акимата столицы.

Мероприятие состоится 11 октября в 16:00.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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