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Эффективность программ по поддержке молодых предпринимателей рассмотрели в «Nur Otan»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июня 2021, 15:29
Эффективность программ по поддержке молодых предпринимателей рассмотрели в «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы реализации программ «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер» рассмотрели члены Республиканского общественного Совета по поддержке молодежи при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Как подчеркнул председатель Совета, депутат Мажилиса Мади Ахметов, за последние 4 года по проекту «Бастау бизнес» обучение прошли свыше 150 тысяч человек, однако собственный бизнес открыли не более 30% из них.

«Как отметил ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев, необходимо пересмотреть не только финансовые объемы программы, но и механизмы ее реализации. Из всех выпускников проекта 10% получили кредиты, 19% – гранты. Более 100 тысяч человек остались без поддержки государства. Особенно не хватает средств для тех, кто обучался по этой программе на селе», – сказал Мади Ахметов.

При этом председатель Совета по поддержке молодежи акцентировал внимание на низком уровне информированности молодых людей о существовании подобных программ.

«В рамках проекта «Жас кәсіпкер» в течение трех лет планировалось обучить безработных молодых людей основам предпринимательства и предоставить безвозмездные гранты для открытия своего дела. На данные цели из госбюджета выделено 32 млрд тенге. Однако поставленные индикаторы исполнены лишь частично, а сам проект работал только один год», – отметил он.

В свою очередь первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков сообщил, что в нынешнем году предусмотрено обучение 30 тысяч безработных, в том числе 20 тысяч – из числа молодежи категории NEET (не учащиеся, не работающие и не повышающие квалификацию).

«В течение трех лет около 300 тысяч молодых людей должны были освоить тонкости ведения бизнеса. Но на практике мы видим, что с 2019 года по проекту «Жас кәсіпкер» прошли обучение 20 тысяч молодых людей вместо 60 тысяч, а открыли бизнес лишь 6 тысяч. Здесь хочу заострить внимание профильного ведомства на необходимости активизировать работу в этом направлении», – сказал председатель «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев.

В ходе заседания также прозвучали ряд инициатив, в том числе предложение законодательно закрепить понятие «молодой предприниматель», чтобы бизнесмены из числа молодежи до 29 лет могли рассчитывать на дополнительные налоговые льготы и государственную поддержку.

Кроме того, Министерству труда и соцзащиты рекомендовано усилить информационно-разъяснительную работу о проектах «Жас кәсіпкер» и «Бастау бизнес», а также проработать вопрос об увеличении размера грантового финансирования с нынешних 500 тысяч до 1 миллиона тенге.


Бизнес   Нур Отан   Минтруда РК  
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