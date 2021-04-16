Эффективность принятых законов будет оцениваться пять лет в Казахстане – Наталья Пан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эффективность принятых законов будет оцениваться последующие 5 лет. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества» от 12 марта т.г. устанавливается обязанность государственных органов после принятия закона в течение пяти лет отслеживать его эффективность», - сказала Наталья Пан.

Для этого, по ее словам, на стадии разработки Консультативного документа орган-разработчик должен будет определять конкретные индикаторы, которые он намерен достичь после принятия закона.

«В последующем после принятия закона орган-разработчик ежегодно в течение пяти лет представляет в Минюст, а в дальнейшем в Канцелярию Премьер-Министра отчет о достижении заложенных целевых индикаторов. Кроме того, в нем будут приводиться конкретные положительные или негативные сравнительные результаты нового правового регулирования, а также оценка последствий, наступающих в результате принятия закона», - добавила Наталья Пан.

Ранее она сообщила, что 2 марта текущего года Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».

«Принятый Закон реформирует и совершенствует отдельные стадии законотворческого процесса. Следует отметить, что новые требования касаются законопроектов, разрабатываемых по инициативе Правительства», - сказала Наталья Пан

Спикер добавила, что Законом внедряется новая стадия законотворческого процесса, специально предназначенная для консультаций с общественностью.

«На этой стадии уполномоченный государственный орган формирует Консультативный документ. Такой документ будет содержать описание проблем, имеющихся в регулировании отрасли, а также пути их решения. Учитывая, что документ будет в открытом доступе, общественность сможет увидеть реальное положение дел в этой сфере. Граждане вправе соглашаться с подходами госоргана либо предлагать свои обоснованные альтернативные решения таких проблем. При обсуждении консультативного документа особую роль занимает мнение целевых групп, это те лица, интересы которых затрагивает обсуждаемая проблема. Без рассмотрения позиции целевых групп консультативный документ не может пройти на следующую стадию, то есть решение по обсуждаемой проблеме не может быть принято без позиции целевых групп», - пояснила Наталья Пан.



