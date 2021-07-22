Эффективность применения иммунной плазмы в лечении КВИ доказали врачи ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что на днях Восточно-Казахстанская область вошла в «желтую» зону по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в регионе уверены, что ситуацию в ближайшее время удастся стабилизировать. По мнению медиков, опыт применения иммунной плазмы в лечении с КВИ поможет в этом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО

Напомним, именно Восточно-Казахстанский областной центр крови первым в стране начал заготавливать иммунную плазму для лечения больных коронавирусом. Тогда, в ожидании вспышки заболеваемости КВИ, глава региона Даниал Ахметов поручил создать банк иммунной плазмы. Центры крови области приступили к работе – отбору доноров, сбору плазмы.

Сегодня, по истечении полугода, можно уверенно заявлять о том, что принятые меры, действительно были необходимы. Они получили одобрение и поддержку как отечественных, так и зарубежных медиков. В частности, российские врачи признали действенность данного метода в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным Восточно-Казахстанского областного центра крови, только на 18 июля сдать кровь для изготовления иммунной плазмы изъявили желание 6 882 человека. Учитывая жесткие требования для отбора доноров, по разным причинам было отстранено 80%, то есть 5 533 человека. Сдали иммунную плазму 1291 человек, причем 903 человека – в областном центре крови, 435 – в центре крови Семея.

В итоге всего по ВКО заготовлено иммунной плазмы анти-COVID19 - 4 тысячи доз, то есть 100% от плана.

В результате четкого механизма взаимодействия с медицинскими учреждениями области иммунная плазма на регулярной основе направлялась в больницы. 2150 доз ценного препарата (57% от заготовленного объема) было передано в медучреждения, 1490 доз были перелиты пациентам. 775 человек, больных КВИ, получили иммунную плазму. Возможно, только благодаря этому, они смогли побороть болезнь.

В организациях здравоохранения региона имеется запас препарата – 591 доза, в центрах крови области – 1849 доз, из которых в областном центре крови – 1118 доз, в Центре крови Семея - 731 доза.