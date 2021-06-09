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    13:39, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Эффективность освоения бюджетных средств все еще актуальна – Нурлан Нигматулин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин назвал беспрецедентными принятые в прошлом году антикризисные меры для защиты казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Условия, в которых осуществлялось исполнение прошлогоднего бюджета, всем известны. Они были непростые. Турбулентность мировой экономики, пандемии коронавируса, все это потребовало наращивание расходов госбюджтеа. В нашей стране предприняли беспрецедентные антикризисные меры для защиты казахстанцев», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.

    Вместе с тем, по его словам, все еще актуальной остается недостаточная рациональность, результативность и эффективность освоения бюджетных средств.

    «В этом вопросе только системный подход к решению проблем позволит полноценно выполнить все задачи, поставленные руководством страны по повышению качества жизни наших граждан. Если еще раз обратиться к цифрам то из Нацфонда для поддержки экономики в кризисный период было выделено 4,8 триллиона тенге в виде гарантированного трансферта», - отметил спикер Мажилиса.

    «Выявлены недостатки исполнения бюджета, которые вызывают серьезную обеспокоенность. Необходимо сделать серьезные выводы из критики и предложений депутатов, которые прозвучали при обсуждении. А их было немало», - заключил Н. Нигматулин.


    Теги:
    Парламент Мажилис
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