Эффективность освоения бюджетных средств все еще актуальна – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин назвал беспрецедентными принятые в прошлом году антикризисные меры для защиты казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Условия, в которых осуществлялось исполнение прошлогоднего бюджета, всем известны. Они были непростые. Турбулентность мировой экономики, пандемии коронавируса, все это потребовало наращивание расходов госбюджтеа. В нашей стране предприняли беспрецедентные антикризисные меры для защиты казахстанцев», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.

Вместе с тем, по его словам, все еще актуальной остается недостаточная рациональность, результативность и эффективность освоения бюджетных средств.

«В этом вопросе только системный подход к решению проблем позволит полноценно выполнить все задачи, поставленные руководством страны по повышению качества жизни наших граждан. Если еще раз обратиться к цифрам то из Нацфонда для поддержки экономики в кризисный период было выделено 4,8 триллиона тенге в виде гарантированного трансферта», - отметил спикер Мажилиса.

«Выявлены недостатки исполнения бюджета, которые вызывают серьезную обеспокоенность. Необходимо сделать серьезные выводы из критики и предложений депутатов, которые прозвучали при обсуждении. А их было немало», - заключил Н. Нигматулин.