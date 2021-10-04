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    13:51, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Эффективность общественных советов оценил эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев дал оценку эффективности деятельности общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общественные советы – один из ключевых краеугольных институтов в рамках реализации концепции слышащего государства, целью которых является представление и учет интересов гражданского общества в принятии решения на всех уровнях. По моей экспертной оценке, это поистине беспрецедентный институт, поскольку масштаб охвата различных уровней – центральных исполнительных органов, акиматов областного и районного уровня», - сказал Рахим Ошакбаев на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что общественные советы создаются при национальных компаниях.

    «Масштаб достаточно большой, такого уровня я нигде не видел. Это анализ бюджетов на стадии планирования и исполнения, а также на стадии отчетности. Люди, которые вошли в общественные советы, могут ставить перед руководством исполнительных органов практически любые вопросы, которые отнесены к их компетенции. И руководители этих органов обязаны по закону принимать их во внимание и рассматривать», - заключил Р. Ошакбаев.



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