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Эффективность нынешнего состава НСОД подчеркнул Ерлан Кошанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Администрации Президента РК Ерлан Кошанов отрыл VI заседание Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году состав Национального совета пополнился активными гражданами региона. В результате в рамках Совета тщательно изучается ряд актуальных вопросов в регионах. Работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем. Члены совета совместно с выработкой конкретных предложений участвуют в успешной реализации реформ», - сказал Ерлан Кошанов.
Он отметил, что в связи с карантинными ограничениями и в связи с пандемической ситуацией заседание Совета проводится в онлайн-формате.
Напомним, в столице началось VI заседание Национального совета общественного доверия.
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