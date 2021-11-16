Эффективность нынешнего состава НСОД подчеркнул Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Администрации Президента РК Ерлан Кошанов отрыл VI заседание Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году состав Национального совета пополнился активными гражданами региона. В результате в рамках Совета тщательно изучается ряд актуальных вопросов в регионах. Работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем. Члены совета совместно с выработкой конкретных предложений участвуют в успешной реализации реформ», - сказал Ерлан Кошанов.

Он отметил, что в связи с карантинными ограничениями и в связи с пандемической ситуацией заседание Совета проводится в онлайн-формате.

Напомним, в столице началось VI заседание Национального совета общественного доверия.