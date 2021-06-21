Эффективность конституционного контроля РК рассмотрят эксперты Европы и Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами зачитал послание Конституционного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На современном этапе заявленного и проводимого Президентом республики курса на дальнейшую постепенную демократизацию общества и государства, заинтересованного активного включения граждан страны в формирование и реализацию государственной политики требуется адекватное повышение роли органа конституционного контроля и совершенствование законодательства о Конституционном Совете», – сказал Кайрат Мами на Совместном заседании Палат Парламента РК.

В этом плане, по его словам, необходимо расширить доступ гражданам к конституционному контролю.

«Одним из направлений разрешения данной ситуации видится совершенствование порядка обращения судов в Конституционный Совет, рассмотрения судами ходатайств участников судопроизводства об инициировании конституционного производства», – отметил спикер.

«Венецианской комиссией Совета Европы принято положительное заключение по этим вопросам. Комиссия обратила внимание на важность правовых позиций органов конституционного контроля, которые должны служить руководством для государственных органов. Вопрос их исполнения будет обсуждаться 25 июня на международном семинаре с участием экспертов Евросоюза, Совета Европы и представителей органов конституционного контроля Центральной Азии», – заключил Кайрат Мами.



