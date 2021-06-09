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    11:18, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Эффективность использования антикризисных средств на борьбу с пандемией проверят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета Наталья Годунова рассказала, когда будет проведен аудит эффективности использования антикризисных средств на борьбу с пандемией Министерством здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается использования антикризисных средств на борьбу с пандемией Министерством здравоохранения, то там документы изъяты правоохранительными органами. Как только будут завершены процессуальные действия, мы проведем аудит эффективности», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, несмотря на то, что действительно удалось сохранить уровень безработицы в размере 4,9%, первоначально значительная часть затрат пришлась на создание временных рабочих мест, средний период трудоустройства по которым составлял от одного до трех месяцев.

    «Только 14% из принятых к реализации антикризисных проектов было направлено на создание долгосрочных экономических активов и объектов. Ну за исключением, наверное, ВКО. Все остальное - текущий ремонт, озеленение и тому подобное. Очевидно, что эффект будет краткосрочным», - добавила спикер.

    «А проекты по созданию новых производств, расширению существующих мощностей практически не были предложены регионами для финансирования. Однако Правительством были приняты необходимые меры и закреплены требования, которые в настоящее время позволяют не тратить государственные ресурсы вхолостую», - заключила Н. Годунова.



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