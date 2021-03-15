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    17:35, 15 Март 2021 | GMT +6

    Эффективность есть – Жандарбек  Бекшин о вводимых ограничениях в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как применяемые ограничения влияют на эпидемиологическую ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «После того, как мы определили и внедрили постановлением, которое вышло 10 марта, уже с субботы мы видим отрицательную динамику роста. Если имели 360 случаев заболевания, то в субботу уже 342, а за вчерашний день - 297 случаев», - сказал в ходе ZOOM-конференции Жандарбек Бекшин.

    Он отметил, что ограничительные меры - запрет работы общественного транспорта в выходные дни, запрет на работу рынков, которые находятся в закрытых помещениях, в выходные дни - были введены ограничения по работе объектов общественного питания.

    «Мы работаем в соответствии с критериями, определенными главным санитарным врачом республики для каждой зоны. Мы применяем те стандартные меры, которые имеются, но и (в соответствии – прим. авт.) с законодательством, можем усиливать эти меры, но ни в коем случае не смягчать. В связи с этим было принято новое постановление. Как видите по цифрам, то эффективность от этих мер есть. Нам нужно дальше продолжать наши ограничительные меры», - отметил он.

    Напомним, 10 марта Алматы попал в «красную» зону по коронавирусу. В городе с 13 марта ужесточен режим карантина. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в школах Алматы не будут заполнять классы до 25 человек.

    Кроме того, в выходные, 13 и 14 марта, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, была приостановлена в городе. Работать общественный транспорт не будет и в и в предстоящие выходные.

    Ранее главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, при каких условиях Алматы полностью закроется на карантин.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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