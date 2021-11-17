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Эффективность борьбы с коррупцией не должна определяться рангом задержанных чиновников – Марат Ахметжанов

17 Ноября 2021 10:12
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Эффективность борьбы с коррупцией не должна определяться рангом задержанных чиновников – Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов заявил о необходимости менять механизмы борьбы с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Надо признать, что эффективность борьбы с коррупцией у нас всегда определялась количеством расследованных дел, а также рангом задержанных чиновников. Это было самоуспокоением. Из года в год одни и те же показатели мы давали, главной целью было быстрее завершить дело и направить его в суд. Но на место этого коррупционера приходит другой коррупционер, продолжает работать по той же схеме, более изощренно, придумывает новые схемы и системы. Поэтому мы решили сделать акцент на системном выявлении и устранении причин, а не последствия», - сказал Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями НПО в рамках Гражданского форума.

По его словам, из года в год повторяется одна и та же ситуация.

«На сегодня ситуация в нашей сфере напоминает коррупционную яму, когда из года в год одни и те же преступления совершаются. И даже как будто нам выгодно на следующий год показать, что на том уровне прошлого года мы выявили столько-то преступлений и направили в суд; и где-то, как вишенка к торту, 6-7 высокопоставленных чиновников, чтобы показать, так сказать, полный кейс нашей работы и получить одобрение. Но эти подходы уже не пойдут, потому что это уже наносит неотвратимый ущерб репутации, подрывает доверие граждан к принимаемым нами мерам», - заключил глава Антикора.



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#Силовые структуры   #Общество   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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