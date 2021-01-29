Эффективность антикоррупционной экспертизы проектов НПА повысят за счет искусственного интеллекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эффективность антикоррупционной экспертизы проектов НПА будет повышена за счет внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционную экспертизу в новом формате прошли более 3,5 тысяч проектов НПА. При этом силами независимых экспертов в них выявлено более 7,5 тысяч коррупционных лазеек. В этой связи хочу обратиться ко всем коллегам из центральных и местных исполнительных органов: необходимо прекратить практику использования двойного толкования норм, позволяющих чиновникам принимать решения на свое усмотрение», - сказал Алик Шпекбаев на заседании коллегии Агентства.

«Размытые и дискреционные формулировки, порождающие правовые коллизии, должны уйти в прошлое. Со своей стороны, мы будем последовательно повышать эффективность экспертизы, в том числе за счет внедрения искусственного интеллекта», - заявил председатель Антикоррупционной службы.



