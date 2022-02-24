Эффективная модель управления сферой электроэнергетики не создана - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев заявил о том, сегодня в стране не создана эффективная модель управления сферой электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил депутат, на сегодня не налажен полноценный цифровой учет производства, передачи и потребления электроэнергии. Это, по словам Суиндика Алдашева, нужно для получения достоверных данных по учету электроэнергии.

«Установлено законодательное требование обязательного наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЕ) для субъектов оптовой торговли. Однако, по данным Счетного комитета, оснащение АСКУЭ на своих объектах имеют только 66% участников оптового рынка. Таким образом, более трети участников не исполняют указанное требование Закона», - сказал во время круглого стола в Сенате Суиндик Алдашев.

Также сенатор отметил непрозрачность процедуры закупок товаров, работ и услуг в сфере электроэнергетики.

«К примеру, по данным Счетного комитета, 74% закупок товаров, работ и услуг АО «KEGOC» в 2017-2019 годах осуществлены неконкурентным способом. На основании изложенного, можно констатировать, что на сегодня не создана эффективная модель управления сферой электроэнергетики. Вышеуказанные проблемы накапливались годами и не находили положительного и окончательного решения», - отметил Суиндик Алдашев.

«Решение проблем значительного износа основных фондов, недозагрузки мощностей и больших потерь энергопредприятия видят только в увеличении цены для потребителя, то есть за счет населения, юридических лиц и бюджета», - добавил депутат.







