+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эффективная модель управления сферой электроэнергетики не создана - сенатор

24 Февраля 2022 19:15
Поделиться:
Эффективная модель управления сферой электроэнергетики не создана - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев заявил о том, сегодня в стране не создана эффективная модель управления сферой электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Определить единую национальную тарифную политику предложил депутат
Сколько может составить ежегодный дефицит электроэнергии в Казахстане О подготовке кадров для атомной энергетики рассказал Болат Акчулаков Проблемы в сфере электроэнергетики обсудили сенаторы

Как отметил депутат, на сегодня не налажен полноценный цифровой учет производства, передачи и потребления электроэнергии. Это, по словам Суиндика Алдашева, нужно для получения достоверных данных по учету электроэнергии.

«Установлено законодательное требование обязательного наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЕ) для субъектов оптовой торговли. Однако, по данным Счетного комитета, оснащение АСКУЭ на своих объектах имеют только 66% участников оптового рынка. Таким образом, более трети участников не исполняют указанное требование Закона», - сказал во время круглого стола в Сенате Суиндик Алдашев.

Также сенатор отметил непрозрачность процедуры закупок товаров, работ и услуг в сфере электроэнергетики.

«К примеру, по данным Счетного комитета, 74% закупок товаров, работ и услуг АО «KEGOC» в 2017-2019 годах осуществлены неконкурентным способом. На основании изложенного, можно констатировать, что на сегодня не создана эффективная модель управления сферой электроэнергетики. Вышеуказанные проблемы накапливались годами и не находили положительного и окончательного решения», - отметил Суиндик Алдашев.

«Решение проблем значительного износа основных фондов, недозагрузки мощностей и больших потерь энергопредприятия видят только в увеличении цены для потребителя, то есть за счет населения, юридических лиц и бюджета», - добавил депутат.




Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Энергетика   #Сенат  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Определить единую национальную тарифную политику предложил депутат
Сколько может составить ежегодный дефицит электроэнергии в Казахстане
О подготовке кадров для атомной энергетики рассказал Болат Акчулаков
Проблемы в сфере электроэнергетики обсудили сенаторы
Популярное
1 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
4 Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
5 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
6 Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Читайте также
Казахстан имеет достаточный потенциал для развития атомной энергетики – Болат Акчулаков
Ответственность операторов техосмотра усилят в Казахстане
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив