Эффективна ли вакцина QazVac против мутировавших штаммов вируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вакцина «QazVac» также может противостоять мутировавшим штаммам вируса. Об этом в ходе онлайн брифинга на площадке РСК Алматы рассказал академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам основоположника эпидемиологии Казахстана Сакена Амиреева, отечественная вакцина инактивированная, ее дозировка 0,5 мл/доза и вводится внутримышечно. Содержит очищенный инактивированный цельновирионный штамм SARS -CoV-2. У таких вакцин более щадящие осложнения, без повышения температуры тела. Так же, как и «Спутник V», она двухкомпонентная и вводится с интервалом в 21 день.

Сакен Амиреев призвал горожан поспешить привиться от коронавируса, так как на сегодняшний день заболеваемость в мире превысила 146 миллионов человек.

«Уже от коронавируса погибли почти 3 миллиона человек. Если население будет ждать и не прививаться, неизвестно, сколько людей мы потеряем. Нужно помнить, что вакцина предупреждает заболевание. Она необходима, чтобы у населения сформировался коллективный иммунитет. По закону эпидемиологии нужно вакцинировать от 60% населения и выше, чтобы получить иммунную прослойку. Коллективный иммунитет сформируется при этих цифрах», - отметил Сакен Амиреев.

Он привел пример государства Израиля, где вакцинировали более 84% населения. Благодаря массовой вакцинации там частично ослабили карантинные меры.

Сакен Амиреев призвал не гнаться за проверкой антител, не тратить средства и время. Профессор призвал жителей Алматы и регионов принять участие в массовой вакцинации.

«Население иногда ищет повод, чтобы не прививаться. Не нужно скрывать свое заболевание, а также стоит помнить, что переболевшие коронавирусом имеют слабый иммунитет, поэтому им также необходимо вакцинироваться спустя 6 месяцев после выздоровления. Вакцина в целом переносится хорошо. Те, кто получил вакцину, хорошо себя чувствуют. Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к населению: не нужно бояться вакцинации, прививка от COVID-19 - надежный способ профилактики», - пояснил Сакен Амиреев.

Кроме того, он отметил, что вакцина «QazVac» способна противостоять всем мутировавшим штаммам вируса.

«Инактивированная вакцина полностью изготовлена из вириона и содержит весь спектр белков, поэтому при любой мутации антитела, сформированные после вакцины «QazVac», распознают вирус, обезвреживают его и хранят информацию об инфекции в случае встречи с новым вирусом», - пояснил он.