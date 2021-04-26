Эффективна ли вакцина QazVac против мутировавших штаммов вируса
По словам основоположника эпидемиологии Казахстана Сакена Амиреева, отечественная вакцина инактивированная, ее дозировка 0,5 мл/доза и вводится внутримышечно. Содержит очищенный инактивированный цельновирионный штамм SARS -CoV-2. У таких вакцин более щадящие осложнения, без повышения температуры тела. Так же, как и «Спутник V», она двухкомпонентная и вводится с интервалом в 21 день.
Сакен Амиреев призвал горожан поспешить привиться от коронавируса, так как на сегодняшний день заболеваемость в мире превысила 146 миллионов человек.
«Уже от коронавируса погибли почти 3 миллиона человек. Если население будет ждать и не прививаться, неизвестно, сколько людей мы потеряем. Нужно помнить, что вакцина предупреждает заболевание. Она необходима, чтобы у населения сформировался коллективный иммунитет. По закону эпидемиологии нужно вакцинировать от 60% населения и выше, чтобы получить иммунную прослойку. Коллективный иммунитет сформируется при этих цифрах», - отметил Сакен Амиреев.
Он привел пример государства Израиля, где вакцинировали более 84% населения. Благодаря массовой вакцинации там частично ослабили карантинные меры.
Сакен Амиреев призвал не гнаться за проверкой антител, не тратить средства и время. Профессор призвал жителей Алматы и регионов принять участие в массовой вакцинации.
«Население иногда ищет повод, чтобы не прививаться. Не нужно скрывать свое заболевание, а также стоит помнить, что переболевшие коронавирусом имеют слабый иммунитет, поэтому им также необходимо вакцинироваться спустя 6 месяцев после выздоровления. Вакцина в целом переносится хорошо. Те, кто получил вакцину, хорошо себя чувствуют. Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к населению: не нужно бояться вакцинации, прививка от COVID-19 - надежный способ профилактики», - пояснил Сакен Амиреев.
Кроме того, он отметил, что вакцина «QazVac» способна противостоять всем мутировавшим штаммам вируса.
«Инактивированная вакцина полностью изготовлена из вириона и содержит весь спектр белков, поэтому при любой мутации антитела, сформированные после вакцины «QazVac», распознают вирус, обезвреживают его и хранят информацию об инфекции в случае встречи с новым вирусом», - пояснил он.