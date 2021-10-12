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    18:50, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Эффективна ли вакцина Pfizer для детей старше 12 лет и беременных

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора филиала «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул пояснила, эффективна ли вакцина Pfizer для детей старше 12 лет и беременных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нет стопроцентной гарантии того, что после вакцинации человек не заболеет. Но, если вы получили вакцину, то заболевание может пройти в легкой форме. Что касается штаммов, то дельта-штамм является опаснее по сравнению с другими вариантами. Штамм представляет опасность для нашего организма в целом. С распространением дельта-штамма все чаще коронавирусом заболевают дети», - сказала Манар Смагул.

    Она напомнила, что учитывая мировой опыт, принято решение вакцинировать детей старше 12 лет и беременных. Прививать лиц старше 12 лет пока можно американской вакциной Pfizer.

    «В мире есть одна вакцина Pfizer, предназначенная для детей старше 12 лет, а также для беременных. Благодаря поддержке государства в ближайшее время ожидается поставка данной вакцины. Эту вакцину рекомендуется получить детям старше 12 лет и беременным. Все развитые страны прививают данный контингент, к примеру, в США, Великобритании прививают лица, подлежащие данных категорий. В целом, с кампанией вакцинации уменьшается смертность, также общий показатель заболевания. Если некоторые страны сомневаются в вакцинации детей старше 12 лет и беременных, на просторах Интернета можно получить официальную информацию. Опасений нет, доказана эффективность. ВОЗ рекомендовал, что можно получить вакцину детям старше 12 лет, есть разрешение. Вакцина была разработана на разных платформах и прошла все клинические испытания», - пояснила доктор.

    В целом все вакцины против коронавирусной инфекции, как отметила доктор, дают свою эффективность и у привитого человека вырабатываются антитела.

    Ранее министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что в Казахстане могут расширить список лиц для привития вакциной Pfizer.

    Накануне глава ведомства отметил , что согласно финальному контракту в Казахстан планируется поставить 4 млн доз американской вакцины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество для mail.ru
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