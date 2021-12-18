Эффективен ли «Спутник V» против омикрон-штамма, рассказали разработчики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российская вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни, а доза «Спутника Лайт» через полгода повышает защиту и для тех, кто изначально привился другими препаратами. К таким выводам, как сообщил в пятницу Российский фонд прямых инвестиций, пришли ученые из Центра им. Гамалеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин, выступая на юбилейном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), также заявил, что «Спутник V» работает против «омикрона» даже лучше других применяемых в мире вакцин. По его словам, Москва готова предоставить другим странам «Спутник Лайт» для дополнительной вакцинации, если у них «есть такая необходимость и желание».

Новый штамм выявлен уже примерно в 80 странах, включая Россию, где на данный момент зарегистрированы 25 случаев заражения им. ТАСС собрал главное, что известно о том, работают ли против него отечественные вакцины.

«Спутник» защищает

Согласно результатам исследования Центра им. Гамалеи, «Спутник V» при заражении «омикроном» обеспечит надежную защиту от тяжелых случаев заболевания и госпитализации, а если через полгода привиться еще и «Спутником Лайт», уровень защиты от нового штамма превысит 80%. Ранее об эффективности своей вакцины против омикрон-штамма заявили Pfizer/BioNTech - для этого, согласно заявлению компаний, потребуются три дозы препарата.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предполагает, что после ревакцинации отечественным препаратом человек будет защищен от «омикрона» примерно так же хорошо, как от доминирующего сейчас в мире штамма «дельта».

Вопрос ревакцинации

Разработчики «Спутника V», по словам Гинцбурга, будут рекомендовать Минздраву придерживаться прежней стратегии - ревакцинация через полгода после первых двух прививок: «Эта схема вакцинации дает на сегодняшний день <...> полную защиту от штамма «омикрон».

Ранее власти не исключили пересмотра рекомендуемых сроков ревакцинации - об этом заявляла, в частности, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин также отметил, что из-за высокой скорости распространения «омикрона» «требования к ревакцинации повышаются».

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Как показало исследование Центра им. Гамалеи, «Спутник Лайт» в качестве так называемой бустерной дозы значительно увеличивает эффективность против «омикрона» не только «Спутника V», но и других вакцин через два-три месяца после повторной прививки.

Путин на съезде РСПП заявил о готовности России предоставить другим странам, включая европейские, «Спутник Лайт»: «У нас наработан достаточный объем, чтобы мы могли поделиться с другими странами». На каких условиях будет предоставляться вакцина, он не уточнил.

Остальные вакцины

Эффективность всех зарегистрированных в стране вакцин от ковида, по словам Голиковой, станет понятна до конца года: «Все научные учреждения, которые разрабатывали вакцины и чьи вакцины сейчас обращаются на российском рынке, они сейчас проверяют эффективность наших вакцин, уровень воздействия».

Помимо препаратов Центра им. Гамалеи в России используется еще ряд вакцин отечественной разработки - «Эпиваккорона» и новая «Эпиваккорона-Н» от центра «Вектор» и «Ковивак», созданный Центром им. Чумакова РАН. При этом в «Векторе» ранее заявляли, что данные об эффективности их препарата могут быть получены в середине января.