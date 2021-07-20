Эффект среди привитого от КВИ населения очевиден – врач о вакцинации

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О том, насколько эффективна вакцинация, о противопоказаниях и способах уберечь себя от коварного вируса рассказала нашему корреспонденту врач ЗОЖ КГП «Поликлиника №4 Караганды» Нургаин Батралина.

-На каждую эпидемию и смертельные заболевания человечество реагировало по разному, и каждый раз придумывали вакцины и лекарства. А насколько эффективны вакцины нынешние?

- Все вакцины эффективные. И в том числе вакцины против КВИ. Когда мир охватили такие болезни, как оспа, чума, многие люди тоже не верили в эффективность вакцины. Однако, время показало, что они могут помочь человечеству. Не смотря на все предрассудки, человечество победило пандемию оспы, чумы с помощью вакцины.

- Многих смущает срок изобретения и производства вакцин. Видите ли вы эффект от вакцин?

- Москва сразу не строилась, так и в этом случае – вакцину не сразу изобретали. Создатели вакцин – люди очень опытные. Это очень много времени занимает. Как всем известно, коронавирусная инфекция - давно существует. Эффект очевиден, меньше стало смертельных случаев от КВИ среди привитого населения.

- Какая разница между вакцинами? Влияет ли страна производитель на состав и надежность?

- Все вакцины одинаковые. Единственное что их различает – система разработки вакцины, и страна производитель.

- В начале вакцинации говорили, что ее нельзя принимать детям, пожилым и беременным. А сейчас вакцинируют всех. Не опасно ли это?

- Детей не достигших 18 лет мы не прививаем. Пожилые люди входят в группу риска, поэтому если у них нет противопоказаний - мы прививаем.

- Какие побочные эффекты могут быть? Влияет ли вакцина на органы?

- Побочные эффекты могут быть: температура, боль на месте укола или же слабость. А вот что касается осложнений, то после вакцины таких случаев зарегистрировано не было.

- Кому противопоказана вакцинация?

- Вакцина противопоказана беременным и кормящим женщинам, детям не достигшим 18 лет, у кого аллергия на лекарства и препараты. Переболевшие КВИ могут получать вакцину спустя 3 месяца с момента выздоровления. Пациенты с хроническими заболеваниями, кто состоит на учёте, если болезнь на стадии обострения, то тем людям тоже противопоказана.

- А что делать тем, у кого хронические болезни и есть противопоказания к вакцинации? Как им уберечь себя от заражения коронавирусом?

- Соблюдать все санитарные нормы: не посещать места где скапливается большое количество людей, надевать маски, соблюдать социальную дистанцию 1.5-2метра, обрабатывать руки антисептиком. Вести здоровый образ жизни: сбалансированное питание, здоровый сон, обильное питье. Берегите себя и своих близких!

Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по эпидемиологической ситуации сообщил, что курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов казахстанцев.

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