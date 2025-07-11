Эффект господдержки промышленности будут рассчитывать по новым критериям в Казахстане

Как сообщают в ведомстве, это сделает систему стимулирования более прозрачной, понятной и ориентированной на реальный (или конкретный) результат.

Осенью 2024 года состоялся государственный аудит эффективности стимулирования промышленно-инновационной деятельности. Проверка показала, что Фонд развития промышленности в первую очередь финансирует проекты и лизинговые сделки, приносящие заметный социальный и экономический эффект в ключевых отраслях промышленности.

— Однако в существующей Методике оценки эффективности мер господдержки, которую использует национальный институт развития АО «QazIndustry», до сих пор не было четкого определения, что именно считать «социальным» и «экономическим» эффектом. Это затрудняло объективную оценку полученных результатов от использования средств государственной поддержки, — говорится в сообщении Высшей аудиторской палаты.

ВАП поручила Министерству промышленности и строительства Республики Казахстан исправить данный недостаток.

— В результате в действующей Методике было уточнено содержание ключевых понятий, а также установлен четкий порядок расчета ожидаемых эффектов. В частности, теперь при оценке результатов государственной поддержки будет учитываться конкретный вклад каждой меры в достижение целей государственных программ и стратегий, — отметили в ведомстве.

Эти изменения повысят прозрачность и результативность системы поддержки отечественной промышленности государством.

Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана обновляет подходы к финансированию мер государственной поддержки предпринимательства. При получении мер господдержки предприниматели будут обязаны выполнять соразмерные встречные обязательства.