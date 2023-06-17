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«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции

Автор:  
Татьяна Кудренок
17 Июня 2023, 00:01
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции Фото: CNN

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Шведские потребители обвиняют Бейонсе в росте инфляции в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Главный экономист Danske Bank, крупнейшего банка в соседней Дании, заявил, что решение певицы начать свое мировое турне «Renaissance» в Стокгольме в прошлом месяце привело к резкому скачку цен на отели и рестораны на десятки тысяч долларов. А все из-за фанатов певицы, которые нагрянули в город.

Майкл Гран подсчитал, что дополнительный спрос со стороны поклонников Бейонсе стал причиной двух третей роста цен в гостиничном секторе в мае.

Это, в свою очередь, способствовало более скромному снижению общей инфляции в стране, чем ожидалось. Согласно официальной статистике, годовая инфляция потребительских цен снизилась до 9,7% в мае с 10,5% в предыдущем месяце, в то время как экономисты прогнозировали более резкое замедление до 9,4%.

«[Это] определенно ненормально», — отмечает Гран. «Звезды приезжают в Швецию все время, [но] мы редко видим такого рода эффект».

Гран сказал, что многие фанаты приехали в Швецию на два аншлаговых концерта, поскольку билеты были относительно дешевле, чем в других местах, а «слабая» шведская валюта повысила их покупательную способность.

Некоторые из американских поклонников Бейонсе поведали новостному порталу BuzzFeed News в феврале, что купили билеты на шведские концерты певицы с огромной скидкой по сравнению с ценами на ее шоу в США.

Гран отметил, что «в районе Стокгольма есть ограниченное количество отелей и мест размещения», добавив, что из-за концертов американской дивы отели, расположенные в 50 километрах от столицы, подняли цены.

Тем не менее, он ожидает, что «эффект Бейонсе» будет недолгим, а цены на отели, вероятно, упадут в июне.


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