ЕЭК временно упрощает процедуру оценки серийно выпускаемой продукции

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Советом Евразийской экономической комиссии приняты временные меры по упрощению процедур оценки соответствия серийно выпускаемой продукции. Это касается как импортной продукции, так и произведенной на территории Союза. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила И.Малкина, по итогам заседания Совета ЕЭК, прошедшего в среду, 23 декабря правительства стран Союза и Комиссия договорились о продолжении работы по развитию экономик в условиях пандемии COVID-19.

«Были внесены соответствующие изменения в решение Совета от 18 апреля 2018 года №44 и установлены временные меры по упрощению процедур оценки соответствия серийно выпускаемой продукции», - отметила она.

Принятое решение позволит не допустить дефицита продукции на общем рынке Союза и минимизировать для бизнеса последствия пандемии. Временные меры дают возможность подтверждать соответствие, как импортной продукции, так и произведенной на территории Союза.

«Меры вводятся сроком на один год и начнут применяться через 10 дней с даты официального опубликования решения», - сказала И.Малкина.

«В частности, вводится такой новый инструмент как дистанционная оценка. При ней анализ состояния производства, а также идентификация и отбор продукции будут проходить без физического выезда эксперта органа по сертификации на место производства, а с использованием видеоконференцсвязи», - сообщила представитель Комиссии.

Решение Совета определяет порядок и условия применения дистанционной оценки, которые должны быть обеспечены со стороны предприятия.

«Процедура плановой периодической оценки может осуществляться посредством только испытаний образцов продукции. Другими словами, необязательно проводить анализ всего производства, - добавила И.Малкина. - Но для этого упрощения есть условие – срок проведения процедуры должен наступить в период пандемии», - подытожила Ия Малкина.

Напомним, по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии утвержден перечень отдельных видов молочной продукции, которые подлежат маркировке средствами идентификации.