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    23:17, 29 Май 2024 | GMT +6

    ЕЭК установила новые акцизы на сигареты

    ЕЭК установила новые акцизы на сигареты
    Фото: ЕЭК

    Советом Евразийской экономической комиссии утверждена единая индикативная ставка акцизов на сигареты с фильтром на 2029 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам состоявшегося в среду заседания совета Комиссии принято решение об установлении показателя на уровне 45 евро за 1 000 штук с допустимым диапазоном отклонения от него фактических ставок акцизов не более чем на 20%. Для сравнения — ставка на 2024 год была на уровне 35 евро за 1 000 штук с аналогичным диапазоном отклонения.

    — Данный показатель выступает в качестве ориентира для государственных органов, планирующих ставки акцизов на сигареты с фильтром, а также для производителей табачной продукции, — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

    Он добавил, что гармонизация ставок осуществляется в соответствии с Соглашением о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств ЕАЭС. За предстоящий пятилетний период уровень единой индикативной ставки достигнет утвержденного значения на территориях всех стран евразийской «пятерки».

    Теги:
    Бизнес Торговля Налоги Курение Экономика Табачные изделия Мировые новости
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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