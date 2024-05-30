ЕЭК установила новые акцизы на сигареты

Советом Евразийской экономической комиссии утверждена единая индикативная ставка акцизов на сигареты с фильтром на 2029 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По итогам состоявшегося в среду заседания совета Комиссии принято решение об установлении показателя на уровне 45 евро за 1 000 штук с допустимым диапазоном отклонения от него фактических ставок акцизов не более чем на 20%. Для сравнения — ставка на 2024 год была на уровне 35 евро за 1 000 штук с аналогичным диапазоном отклонения.

— Данный показатель выступает в качестве ориентира для государственных органов, планирующих ставки акцизов на сигареты с фильтром, а также для производителей табачной продукции, — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Он добавил, что гармонизация ставок осуществляется в соответствии с Соглашением о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств ЕАЭС. За предстоящий пятилетний период уровень единой индикативной ставки достигнет утвержденного значения на территориях всех стран евразийской «пятерки».