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ЕЭК рассмотрит вопрос о продлении сроков для временно ввезенных физлицами автомобилей

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
1 Апреля 2021, 14:18
ЕЭК рассмотрит вопрос о продлении сроков для временно ввезенных физлицами автомобилей

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Совет Евразийской экономической комиссии в ходе очередного заседания 5 апреля рассмотрит вопрос продления сроков нахождения на таможенной территории ЕАЭС автомобилей, временно ввезенных физлицами для личных нужд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Подготовленный Коллегией ЕЭК проект решения предусматривает повторное продление срока нахождения на таможенной территории Союза транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, до 30 сентября 2021 года.

Это связано с тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 и ограничения на пересечение границы сохранят свое действие после 31 марта 2021 года.

Совет ЕЭК примет окончательное решение по продлению или приостановлению сроков временного ввоза транспортных средств, которое будет опубликовано на официальном сайте Комиссии.


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