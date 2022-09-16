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ЕЭК предлагает сделать биржевыми товарами в ЕАЭС газ, нефть и зерно

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Сентября 2022, 14:17
ЕЭК предлагает сделать биржевыми товарами в ЕАЭС газ, нефть и зерно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте Евразийской экономической комиссии опубликован доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в Евразийском экономическом союзе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Ранее доклад был одобрен Коллегией ЕЭК. Как подчеркнул на заседании министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, формирование общего биржевого товарного рынка Союза предусмотрено Стратегией-2025.

«Главными целями формирования общего биржевого рынка товаров являются формирование объективных рыночных цен на биржевые товары, рост объемов торговли в Союзе, увеличение доли расчетов в нацвалютах, повышение уровня посредничества между продавцами и покупателями и формирование справедливого ценообразования на товары ЕАЭС на мировом рынке», - сказал Сергей Глазьев.

Доклад содержит предложения по схемам формирования общего биржевого рынка товаров, определению перечня товаров и производных финансовых инструментов для реализации на общем рынке, расчету биржевых и внебиржевых индикаторов цен, а также опыт Европейского союза.

«К биржевым товарам, торгуемым на общем биржевом рынке Союза, могут быть отнесены уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмыхи, черный металл, стройматериалы, цемент, золото электроэнергия, газ, нефть, нефтепродукты, зерно «, - отмечается в материале.

Выводы и предложения доклада будут использованы для разработки Концепции формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС, которую планируется утвердить в 2023 году.

Ранее на Белорусской универсальной товарной бирже прошли тестовые торги рапсовым маслом, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты и биржи стран ЕАЭС. Представители бизнеса высоко оценили организацию и выразили заинтересованность в участии в реальных торгах.


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