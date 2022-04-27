ЕЭК не готовит решений для расширения серого импорта на весь ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Принятие решений по разрешению параллельного импорта на территории стран-членов ЕАЭС в настоящее время не осуществляется. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Она напомнила, что проработка вопроса установления исключений из применения регионального принципа исчерпания права на товарный знак, то есть разрешение так называемого параллельного импорта, обозначена в перечне мер по повышению внутренней устойчивости экономик ЕАЭС.

«В настоящее время на площадке Комиссии проходят консультации по этому вопросу, однако говорить о возможности каких-то общих решений в рамках ЕАЭС преждевременно», - сказала И. Малкина.

Как сообщалось, правительство РФ в марте этого года в ответ на западные санкции приняло постановление №506, согласно которому легализован ввоз в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило перечень таких товаров, в основном, это автомобили, запчасти, смартфоны и техника, оборудование для различных отраслей.