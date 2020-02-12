ЕЭК и Всемирный банк договорились о новых подходах к сотрудничеству

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Евразийская экономическая комиссия и Всемирный банк договорились о новых подходах к сотрудничеству, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер провели встречу в штаб-квартире Комиссии в Москве.

Стороны обсудили возможные направления взаимодействия ЕЭК и Всемирного банка, вопросы сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь», перспективы внедрения единой системы прослеживаемости товаров на территории Союза.

Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что Всемирный банк работает на двусторонней основе со всеми государствами ЕАЭС, при этом более активное взаимодействие с Союзом в целом могло бы дать значительно больший экономический эффект.

М.Мясникович предложил переформатировать работу таким образом, чтобы перейти к реализации инфраструктурных проектов в масштабах всего ЕАЭС.

«Эти проекты должны быть очень привлекательными, мотивировать страны на участие», – отметил он.

Стороны договорились о новых подходах к сотрудничеству и о реализации в перспективе совместных проектов в интересах развития экономик стран ЕАЭС, приводится в сообщении ЕЭК.