ЕЭК и ВОИС укрепляют сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В Женеве (Швейцария) на встрече члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова и генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Френсиса Гарри подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и ВОИС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Как отметили в ЕЭК, цель меморандума - укрепление взаимодействия организаций в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, будет расширено сотрудничество между ВОИС и ЕЭК через обмен информацией и совместную работу в рамках разработки рекомендаций и разрешения споров по вопросам охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

«За время сотрудничества ВОИС и ЕЭК деятельность Евразийского экономического союза в сфере интеллектуальной собственности достигла значительных успехов, в том числе при экспертной поддержке ВОИС в этом направлении, ‒ отметил Тимур Жаксылыков. ‒ Убежден, что обмен опытом и информацией в области правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, а также взаимное участие в мероприятиях ВОИС и ЕЭК будет способствовать всестороннему, взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству наших организаций».

«Подписание меморандума не только обеспечит прочную основу для дальнейшего укрепления двусторонних отношений ВОИС и ЕЭК, но и позволит расширить возможности такого сотрудничества в целях развития прав интеллектуальной собственности на евразийском пространстве», ‒ сказал Френсис Гарри.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) - международная организация, выполняющая функции специализированного учреждения ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности.

Членами ВОИС являются 192 государства, статус наблюдателя при организации имеют около 250 межправительственных и неправительственных организаций, в том числе Евразийская экономическая комиссия, получившая его в 2014 году.

Задачи ВОИС - содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и международных организаций, а также обеспечение административного сотрудничества в рамках конкретных международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.