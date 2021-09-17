ЕЭК и Секретариат ШОС подписали меморандум о взаимопонимании

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе в рамках саммита глав государств – членов ШОС председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов подписали Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Документ предусматривает экономическое взаимодействие с акцентом на такие сферы, как финансы, торговая политика и вопросы упрощения торговых процедур, транспорт, цифровизация и информационно-коммуникационные технологии, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, таможенная политика, энергетика, промышленное и агропромышленное сотрудничество и другие.

Как отметил Михаил Мясникович, развитие сотрудничества в формате ЕАЭС – ШОС отвечает стратегическим интересам всех государств Союза. Это особенно важно с учетом роли, значимости и темпов развития экономик стран – участниц ШОС, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП (38,5 трлн долл. США), более 16% мировой торговли (5,5 трлн долл. США), более 41% мирового населения (более 3 млрд человек). Кроме того, интерес к ШОС растет и в контексте реализации идеи Большого Евразийского партнерства.

«ШОС является важной компонентой архитектуры межгосударственного взаимодействия и региональной интеграции в Евразии. При этом государства – члены ЕАЭС и ШОС образуют ядро евразийского континента, а их взаимоотношения во многом определяют вектор дальнейшего развития региона», – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

Председатель Коллегии ЕЭК принял участие в расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС, посвященном 20-летию организации. Саммит прошел 16-17 сентября в Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств – членов ШОС особо отметил подписанный меморандум. «Это, безусловно, идёт в русле реализации российской идеи создания Большого Евразийского партнёрства с участием стран ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Я убеждён, стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства, открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех наших стран», - заявил Владимир Путин.

Государства-члены ШОС на саммите представили Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Пакистана Имран Хан, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Кроме того, в заседании Совета приняли участие руководители делегаций государств-наблюдателей организации и представители международных организаций. На заседании выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По итогам заседания приняты решения по расширению состава организации: будет запущена процедура приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, подписана Душанбинская декларация, а также план совместных действий по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19.

Справка: Товарооборот ЕАЭС и стран ШОС, не входящих в ЕАЭС, последовательно увеличивался с 93,8 млрд долл. США в 2016 году до 158,8 млрд долл. США в 2019 году. В 2020 году по объективным причинам он снизился на 8,3 млрд долл. США, но уже в январе-июне 2021 года составил 86,6 млрд долл. США, увеличившись на 23% по сравнению с январем-июнем 2020 года.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В настоящее время государствами-членами ШОС являются восемь стран: Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС: Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Монголия. Шесть стран являются партнёрами по диалогу ШОС: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Лан ка.