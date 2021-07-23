ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности будут развивать взаимодействие

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Между Евразийской экономической комиссией и Исламской организацией по продовольственной безопасности (IOFS) принят Меморандум о взаимопонимании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Документ в ходе встречи в Москве подписали министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян и генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет.

Меморандум определяет основные направления и мероприятия по развитию сотрудничества Комиссии с Исламской организацией по продовольственной безопасности, деятельность которой направлена на содействие развитию сельского хозяйства и повышение продовольственной безопасности в государствах Организации исламского сотрудничества.

«Обеспечение продовольственной безопасности – это один из ключевых вопросов в национальных программах развития агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, поэтому в интеграционной повестке ему уделяется особое внимание, – отметил А. Камалян. – Сейчас сотрудничество государств ЕАЭС со странами-участницами ОИС осуществляется в двустороннем формате. Полагаю, что подписанный сегодня Меморандум придаст импульс расширению границ международной площадки для обсуждения вопросов аграрной политики, обмена опытом и лучшими передовыми практиками и технологиями».

Министр ЕЭК подчеркнул, что взаимодействие Комиссии с IOFS позволит расширить соответствующую информационную базу по характеру и перспективам торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и исламского мира, использовать накопленный сторонами опыт для более эффективного обеспечения продбезопасности.

С его слов, особенную значимость углубление взаимодействия приобретает в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Вопросы обеспечения продовольствием, бесперебойных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания показали необходимость принятия оперативных решений и совместных усилий для устранения возникающих проблем.

В своей речи Е. Байдаулет напомнил, что инициатива создания отдельного специализированного института в ОИС по вопросам продбезопасности была озвучена Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2011 году. Сегодня Организация объединяет 36 стран-участниц, её главная миссия – обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельского хозяйства и сельских территорий.

«Меморандум закладывает основы для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. Одним из основных направлений нашей совместной работы станет содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и сбалансированному развитию производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для нас это очень важно. Мы также планируем сотрудничество в области так называемых в ЕАЭС чувствительных товаров. Я думаю, что это принесет большой позитивный эффект, в том числе позволит стабилизировать вопросы цен на пищевых рынках, расширить обмен агро- и биотехнологиями», – подчеркнул Е. Байдаулет.

Он также пригласил представителей ЕЭК принять участие в очередной генеральной ассамблеи организации в сентябре этого года, которая пройдет в онлайн-формате.

Напомним, ранее ЕЭК совместно с экспертами стран Союза сформировала общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности с учетом методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые направлены на повышение уровня обеспеченности стран ЕАЭС сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, минимизацию рисков возникновения дефицита продовольственных товаров при форс-мажорах, а также импортозамещение ресурсов, используемых в АПК.