Ее спасла профессия врача: потомки репрессированных рассказали истории своих семей

В Национальном музее РК открылась выставка «Уроки истории», посвященная 135-летию со дня рождения деятелей Алаш Сакена Сейфулина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова, Турара Рыскулова. Мероприятие проходит в рамках Дня памяти жертв политических репрессий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выставка организована из фондов Национального музея, музея С. Сейфулина и мемориально-музейного комплекса «Алжир». На ней представлены фотографии, архивные документы и личные вещи деятелей Алаш. Среди них тайжакы Мыржакыпа Дулатова, учебники «Әліппе» и «Тіл – құрал» Ахмета Байтурсынова, рукопись Алимжана Ермекова, дневник Ильяса Жансугурова.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Сегодня весь казахстанский народ с тоской и грустью вспоминает невинных жертв политических репрессий. Это очень важное событие особенно для молодежи, будущего поколения как с идеологической точки зрения, так и с воспитательной. Плюс ко всему выставка в музее познакомит и гостей из-за рубежа с историей нашей страны. Напомнит всем нам о том, как несправедливо обвинили ни в чем не повинных людей и как они отбывали наказание за то, чего не делали. Погибли тысячи людей, о скольких еще мы не знаем до сих пор. В Казахстане жертвами репрессии стали не только казахи, но и украинцы, поляки, корейцы и другие народы. Нам нужно выносить уроки из прошлого и ни в коем случае не допустить такого развития событий сегодня, —сказал ведущий научный сотрудник Института истории государства Министерства науки и образования РК Бауыржан Рахимгалиулы.

Кроме того, в экспозицию включены личные вещи узниц лагеря «Алжир».

- Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Я внучка репрессированных. Мой дед Исмагул Казбеков был ученым-аграрником. В 1929 году он вместе с академиком Николаем Вавиловым был в Америке в Нью-Йорке и Чикаго. Его арестовали в 1936 году. За спиной моей бабушки Магрипы Казбековой было 20 лет репрессий. Наша бабушка прошла через Алжир, Карлаг, Степлаг и Балхашлаг. Они не были виноваты, но времена были тяжелые, и им пришлось это все пройти. Нашу бабушку спасла ее профессия врача. Она была выпускницей Среднеазиатского государственного университета, инфекционистом. Когда она находилась в отделении Карлага в 1943 году, шла вторая мировая война. Каныш Амантаевич Сатпаев, великий академик Казахстана, обнаружил медь в городе Балхаше. Все мужчины были на фронте, но нужно было добывать медную руду. Правительство отправило туда военнопленных, которые заболели сыпным тифом. Многие из них погибли от болезни или от холода. По приказу из Москвы все врачи из концлагерей были отправлены в Балхаш, включая мою бабушку. В ответ ей были возвращены ее дети – сын и дочь, которых она не видела в течение 6 лет. Так она провела всю свою жизнь в Балхаше, работая врачом. При жизни ей был присвоен Орден Трудового Красного Знамени, знак отличника здравоохранения Советского Союза и звание заслуженного врача Казахской ССР. Ее именем была названа одна из улиц в Балхаше, - рассказывает внучка Магрипы Казбековой Зауре Оспанова.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Личные вещи заслуженного врача Казахской ССР Магрипы Казбековой также представлены в Национальном музее.

- Благодарим Нацмузей за то, что они хранят память и о нашей бабушке. Здесь хранится ее белый платок, брошь и портрет. На сегодняшней выставке также представлена салфетка, которую для врачей связала комендант барака Бибинур апай, в котором они жили в Балхаше. Таким образом она хотела поддержать их - топила печь к их приходу, вышивала салфетки на окна и постели. Такое вот непростое время они пережили, - говорит Зауре Оспанова.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform